Сомнолог рассказал, как заснуть за 10 минут

С бессонницей нужно бороться на упреждение, регулярно практикуя медитации и аутотренинги. В крайнем случае помогут отвлечение внимания и сосредоточенность на дыхании, сообщила aif.ru член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.

«Самый лучший способ заснуть за 10 минут — не стараться этого делать, потому что все-таки засыпание — процесс пассивный. <…> Есть различные техники, например, можно дышать под счет или дышать с участием диафрагмы», — посоветовала она.

К техникам быстрого засыпания Гаврилова отнесла также аутотренинги и медитации, но предупредила, что они не сработают по щелчку пальца, нужно пользоваться ими на постоянной основе. Для здорового сна нужно утомиться за день, не злоупотреблять крепким чаем и кофе. Перед сном Гаврилова запретила вступать в эмоциональные споры и читать новости, намного полезней прогуляться по улице или послушать спокойную аудиокнигу.

Ежедневным недосыпом страдает почти каждый третий в России, показал опрос. Специалисты посоветовали в таких случаях дремать 20-30 минут в первой половине дня.