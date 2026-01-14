Сомнолог Полуэктов указал на связь ночных кошмаров и посттравматического стрессового расстройства

Сомнолог Михаил Полуэктов предупредил в беседе с « Москвой 24 », что кошмары могут быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством.

По словам эксперта, у взрослых людей имеется мощная система психической защиты, которая помогает справляться с негативными жизненными обстоятельствами. Поэтому неприятные сновидения у них возникают редко и быстро забываются.

«Сны начинают мучать, когда дневная психологическая защита оказывается несостоятельной, и человек продолжает находиться в подавленном состоянии», — пояснил врач.

Он пояснил, что при подобной проблеме следует обратиться за помощью к специалисту.