Сомнолог Полуэктов предостерег от бесконтрольного приема мелатонина

Мелатонин — гормон, который вырабатывается в организме в темное время суток. Он влияет не только на регуляцию биологических ритмов, но и на иммунную систему и репродуктивную функцию. По словам экспертов, это активное вещество не может применяться бесконтрольно. Об этом написало ИА НСН .

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов объяснил природу мелатонина и риски его бесконтрольного применения. Мелатонин — это не просто «гормон сна», а в первую очередь гормон темноты, который вырабатывается организмом при снижении уровня освещенности вечером.

Помимо регуляции биологических ритмов, это активное вещество выполняет множество других функций: влияет на иммунную систему, репродуктивную функцию (по крайней мере у животных) и является мощным антиоксидантом. Именно из-за такой высокой биологической активности врачи считают ошибкой самостоятельное назначение мелатонина без рецепта. Как подчеркнул эксперт, такое сильное средство не может применяться бесконтрольно.