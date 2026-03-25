Сомнолог Пальман рассказал, что пациенты с тяжелым апноэ постоянно хотят спать

Храп может быть не только причиной дискомфорта для окружающих, но и сигналом о проблемах с дыханием. Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал KP.RU , как бороться с этим явлением и предотвратить его развитие в более серьезное заболевание — апноэ сна.

Механизм возникновения храпа связан с расслаблением мышц глотки во время сна.

«При определенной степени расслабления стенки глотки начинают колебаться и хлопать в воздушном потоке, как это делает флаг на ветру, создавая специфический звук», — объяснил Пальман.

Если амплитуда колебаний велика, стенки глотки могут полностью смыкаться, блокируя поступление воздуха в легкие, что приводит к апноэ. Одной из основных причин храпа и апноэ является лишний вес.

«Значительное снижение веса — единственный способ самоизлечения от апноэ и даже храпа», — говорит врач.

Однако достичь нужного результата удается единицам. Апноэ может привести к серьезным последствиям.

«Пациенты с тяжелым апноэ постоянно хотят спать. Хронический недосып при этом заболевании бывает настолько сильным, что пациенты иногда засыпают прямо в кабинете врача или, что гораздо опаснее, за рулем автомобиля», — рассказывает врач.

Кроме того, при отсутствии лечения повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если храп мешает вам или вашим близким, необходимо пройти диагностику. Врач подберет подходящий метод лечения, который может включать в себя стоматологические капы, ЛОР-хирургию или СИПАП-терапию.

Сомнолог предупреждает, что специальные упражнения для «прокачки» мышц гортани не всегда помогают, а ортопедические матрасы не влияют на храп. Однако позиционная терапия может быть эффективной для тех, кто храпит только на спине.