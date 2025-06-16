Сомнолог Новиков указал на связь недостатка сна и снижения иммунитета

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга, иммунной системы и общего состояния организма. Подробнее рассказал сомнолог Максим Новиков в беседе с РИАМО .

По словам врача, недостаток ночного отдыха может негативно сказаться на внимании, памяти и когнитивных функциях.

«Полноценный сон — это не роскошь, а необходимое условие для полноценной и здоровой жизни», — заявил медик.

Новиков отметил, что сон тесно связан с иммунной системой. Отдых менее семи часов может ослабить защитные функции организма и повысить риск простудных и других заболеваний. Хронический недосып замедляет процесс выздоровления и способствует развитию хронических воспалений, добавил «ФедералПресс».