Сомнолог Новиков рассказал, как скорректировать режим сна при перелете

Он порекомендовал заранее выстроить режим сна: постепенно менять график за несколько дней до вылета. При перелете на восток следует ложиться и вставать на час раньше, а при поездке на запад — на час позже. Врач подчеркнул, что недосып может осложнить адаптацию, написал RT.

Также Новиков посоветовал больше гулять пешком, пить воду, не злоупотреблять алкоголем и кофеином и учитывать световой режим. Кроме того, можно сдвинуть время приемов пищи, так как еда служит сигналом для биологических часов кишечника и печени.