Сомнолог Новиков рассказал, что апноэ сна может привести к тромбозу

Храп может быть признаком опасного состояния — обструктивного апноэ сна. Это заболевание характеризуется остановками дыхания во сне, которые могут повторяться десятки раз за ночь. Врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Известиям» , что апноэ сна может стать фактором риска тромбоза.

Пол словам доктора, недостаток кислорода при апноэ сна запускает цепную реакцию в организме: активируются воспалительные процессы, кровь становится гуще, сосуды теряют способность расслабляться и самоочищаться. В результате стенки сосудов повреждаются, повышается свертываемость крови — и в вене может образоваться тромб.

Особенно высок риск у людей с избыточным весом. Врач уточнил, что ожирение и апноэ сна тесно связаны: чем выше масса тела, тем сильнее перекрываются дыхательные пути во сне и тем чаще происходят эпизоды удушья.

Апноэ сна проявляется не только храпом, но и менее очевидными признаками: пробуждениями несколько раз за ночь, сонливостью днем, чувством усталости после сна, утренними головными болями, скачками давления. Зачастую именно близкие первыми замечают, что человек периодически «замирает» во сне, подчеркнул Новиков.