Сомнолог Новиков опроверг миф о связи ночных пробуждений с заболеваниями почек

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков опроверг миф о связи ночных пробуждений с заболеваниями почек. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что нет научных доказательств активации почек в определенное время суток.

«Пробуждение в три часа ночи не является диагностическим признаком почечной недостаточности. В медицинской литературе нет подтвержденных данных, что именно в это время суток почки «активируются» или «дают сигнал» о своей дисфункции через пробуждение», — отметил Новиков.

Специалист уточнил, что хроническая почечная недостаточность может влиять на сон через системную интоксикацию, но не является единственной причиной ночных пробуждений. Среди других факторов он назвал стресс, тревогу, депрессию, апноэ и нарушения циркадного ритма.

«В три-четыре часа ночи заканчивается четвертый цикл сна, который часто завершается фазой REM — самой «легкой» фазой, когда человек наиболее восприимчив к пробуждению», — пояснил врач.