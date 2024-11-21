Сомнолог Мелехин: при бессоннице дольше 30 минут нельзя оставаться в кровати

При трудностях с засыпанием стоит покинуть кровать и заняться каким-либо монотонным делом. Такой совет дал сомнолог и кандидат психологических наук Алексей Мелехин в беседе с « Газетой.ru ».

Эксперт отметил, что при бессоннице дольше 20-30 минут в постели оставаться не следует. Отличный вариант в данной ситуации — рутинные занятия, которые не вызывают перегрузку.

«Это может быть тактильное, ароматическое, может быть, вы действительно давно откладывали прочитать какую-то книгу», — пояснил специалист.

Мелехин призвал отказаться от использования гаджетов при соответствующей проблеме. Также важно установить в помещении мягкое освещение, способствующее расслаблению, добавил сайт KP.RU.