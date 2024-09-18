Сомнолог Мелехин: после инсульта и инфаркта люди испытывают проблемы с засыпанием

После перенесенного инсульта или инфаркта у человека зачастую развиваются проблемы со сном. Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщил кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин.

По словам эксперта, эти заболевания провоцируют изменения в эмоциональном состоянии, а также когнитивные нарушения.

«В случае со сном чаще говорят как раз о постинсультной депрессии, которая часто сопровождается трудностями сна», — процитировали Мелехина «Известия».

Обычно людям после инсульта требуется три-пять часов, чтобы уснуть. Кроме того, они часто пробуждаются и имеют различные сновидения, добавил медик.