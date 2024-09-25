Сомнолог Мелехин: компенсация недосыпа в выходные негативно влияет на психику

Психолог и сомнолог Алексей Мелехин рассказал о негативных последствиях компенсации недосыпа в выходные. Отсыпаться за рабочую неделю вредно для физического и психического здоровья, отметил эксперт в беседе с Пятым каналом.

По его словам, такие качели провоцируют частые головные боли. Кроме того, человек рискует стать раздражительным и столкнуться с когнитивными изменениями.

Медик напомнил, что ночной отдых должен быть качественным и равномерным. Этому способствуют вечерние прогулки на свежем воздухе и отказ от смартфонов перед сном, добавил сайт KP.RU.

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