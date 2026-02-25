Сомнолог Магомедова указала на преимущества короткого дневного сна

Сомнолог и кандидат медицинских наук Карема Магомедова поделилась информацией о положительном влиянии дневного сна на организм человека. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам специалиста, для достижения оптимального эффекта отдых должен быть коротким — не более 15–20 минут.

Врач объяснила, что такой сон способствует улучшению физической и умственной деятельности. Наибольший эффект от дневного сна можно получить в первой половине дня, добавило Ura.ru.