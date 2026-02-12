Сомнолог Магомедова предупредила, что большие дозы алкоголя в течение дня ухудшают структуру сна

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова поделилась информацией о том, как употребление алкоголя влияет на сон. Об этом написало РИА «Новости» .

По словам специалиста, большие дозы алкоголя в течение дня ухудшают структуру сна, делают его коротким и поверхностным. Даже дневное употребление спиртного негативно сказывается на качестве ночного отдыха, сообщила «Свободная пресса».

Кроме того, Карема Магомедова советует избегать употребления кофе, зеленого и черного чая вечером и ночью, так как эти напитки, как и алкоголь, могут создавать прерывистый сон.