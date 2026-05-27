Сомнолог Магомедова предостерегла от злоупотребления безрецептурными снотворными

Врач-сомнолог Карема Магомедова поделилась с РИА «Новости» информацией о рисках, связанных с приемом снотворных препаратов, которые можно купить без рецепта. Она рассказала, что такие медикаменты могут вызвать зависимость и что их чрезмерное употребление способно привести к повреждениям печени.
Специалист подчеркнула, что зависимость вынуждает увеличивать дозы, но при этом эффективность снотворных снижается.
Также Карема Магомедова отметила, что многие безрецептурные препараты содержат фенобарбитал. Это вещество может стать причиной зависимости и негативно сказаться на концентрации и внимании.
