Сомнолог Магомедова предостерегла от привычки засыпать под телевизор

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медицинского университета Карема Магомедова сообщила РИА «Новости» , что привычка засыпать под включенный телевизор может негативно сказаться на качестве сна.

По словам специалиста, мозг продолжает обрабатывать поступающую информацию даже во сне, что перегружает нервную систему и не позволяет полноценно отдохнуть, даже если человек провел в постели восемь часов.

«Засыпать под телевизор или ролики в YouTube вредно для засыпания и качества сна. Даже если вы не смотрите в экран, подсвечивание телевизора подавляет выработку мелатонина», — отметила врач.

Карема Магомедова рекомендовала использовать «белый шум», спокойную музыку без слов или звуки природы, если сложно засыпать в тишине. Такие звуки не создают перепадов громкости и эмоциональной нагрузки, что благоприятно сказывается на процессе засыпания.