Сомнолог Магомедова предостерегла от привычки засыпать под телевизор
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медицинского университета Карема Магомедова сообщила РИА «Новости», что привычка засыпать под включенный телевизор может негативно сказаться на качестве сна.
По словам специалиста, мозг продолжает обрабатывать поступающую информацию даже во сне, что перегружает нервную систему и не позволяет полноценно отдохнуть, даже если человек провел в постели восемь часов.
«Засыпать под телевизор или ролики в YouTube вредно для засыпания и качества сна. Даже если вы не смотрите в экран, подсвечивание телевизора подавляет выработку мелатонина», — отметила врач.
Карема Магомедова рекомендовала использовать «белый шум», спокойную музыку без слов или звуки природы, если сложно засыпать в тишине. Такие звуки не создают перепадов громкости и эмоциональной нагрузки, что благоприятно сказывается на процессе засыпания.