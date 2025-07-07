Сомнолог Лебедева рассказала, что голубой свет гаджетов ухудшает качество сна

Свет от экрана смартфона может негативно сказаться на выработке мелатонина. Это приводит к тому, что организм продолжает находиться в состоянии бодрствования, что может вызвать проблемы со сном. Об этом предупредила врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента России Дарья Лебедева в разговоре с сайтом «Газета.Ru» .

По словам доктора, голубой свет подавляет выработку мелатонина, поэтому мозг воспринимает его как сигнал бодрствования, из-за чего засыпание затягивается. Даже если вы ощущаете усталость, тело остается «включенным» в дневной режим.

«Когда мы проводим вечер за экраном, наши внутренние часы начинают сбоить. В результате засыпаем позже, а утром просыпаемся разбитыми», — рассказала врач.

Длительные нарушения циркадных ритмов могут привести к хроническому недосыпанию, которое, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с психическим здоровьем. Перед сном важно снижать активность мозга, но использование гаджетов работает в противоположном направлении, подчеркнула Лебедева.