Сомнолог Лебедева опровергла миф о возможности выспаться на выходных

Сомнолог Дарья Лебедева в разговоре с NEWS.ru развеяла распространенный миф о том, что можно компенсировать недостаток сна в будние дни за счет более длительного сна на выходных. Она подчеркнула, что резкие изменения режима даже на несколько часов негативно влияют на выработку гормонов сна и сбивают циркадные ритмы.

По словам специалиста, попытка догнать упущенный сон в выходные дни создает социальный джетлаг — сбой внутренних биологических часов организма. Гораздо эффективнее придерживаться регулярного графика сна, ложась и вставая в одно и то же время с отклонением не более часа ежедневно.

Ранее член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова отмечала, что при дефиците сна может быть полезно отдохнуть в обеденный перерыв. Однако она предостерегла, что для людей, страдающих бессонницей, дневной сон может быть противопоказан.