Сомнолог Лебедева: недостаток сна повышает риск развития ожирения и диабета

Врач-сомнолог и эндокринолог Дарья Лебедева рассказала о негативных последствиях недосыпа в интервью «Радио 1».

Недостаток сна повышает риск развития ожирения, диабета, гипертонии и инсульта, написали «Известия».

Лебедева посоветовала прислушиваться к своему телу и компенсировать недосып коротким дневным сном продолжительностью до 30 минут, что не повлияет на ночной сон. Она предложила находить время для отдыха в течение дня, даже если это всего 10–20 минут в транспорте, чтобы восстановить энергию и улучшить самочувствие.

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