Сомнолог Лебедева: недостаток сна повышает риск развития ожирения и диабета

Недостаток сна повышает риск развития ожирения, диабета, гипертонии и инсульта, написали «Известия».

Лебедева посоветовала прислушиваться к своему телу и компенсировать недосып коротким дневным сном продолжительностью до 30 минут, что не повлияет на ночной сон. Она предложила находить время для отдыха в течение дня, даже если это всего 10–20 минут в транспорте, чтобы восстановить энергию и улучшить самочувствие.