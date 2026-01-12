Сомнолог Лебедева назвала 18-20 градусов идеальной температурой для здорового сна

Сомнолог Дарья Лебедева рассказала сайту NEWS.ru , какая температура и влажность оптимальны для здорового сна. Идеальной температурой для спальни она назвала 18–20 градусов Цельсия, а влажность рекомендовала поддерживать в диапазоне 40–60%.

Для поддержания этих показателей Лебедева посоветовала использовать кондиционер с функцией осушения, увлажнитель воздуха или регулярно проветривать помещение.

Кроме того, эксперт подчеркнула важность порядка в спальне. По ее мнению, в комнате не должно быть лишних вещей, рабочей техники или ярких раздражителей. Интерьер в спокойных, приглушенных тонах и отсутствие сильных запахов помогут настроиться на расслабление, заключила специалист.