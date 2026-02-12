Сомнолог Кутузов рассказал о пользе и потенциальных рисках розового шума

Розовый шум, популярный среди средств для улучшения сна, может сократить важную фазу быстрого сна, как показало исследование ученых из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета. Это особенно опасно для детей, чей мозг активно развивается. Врач-сомнолог, невролог Руслан Кутузов рассказал «Вечерней Москве» о пользе и потенциальных рисках розового шума.

По словам эксперта, розовый шум — это акустический феномен, где интенсивность звука обратно пропорциональна частоте. Проще говоря, это ровный низкочастотный гул, напоминающий звуки природы: затяжной дождь, прибой или ветер в кронах деревьев.

Основная сфера применения розового шума — маскировка деструктивных или раздражающих звуков, таких как транспорт или бытовые помехи. Однако нейрофизиологические исследования выявили риск: непрерывное воздействие розового шума во время сна может сократить продолжительность быстрой фазы, что негативно скажется на концентрации, памяти и эмоциональной регуляции.

Руслан Кутузов подчеркнул, что для детей использование розового шума должно быть ограничено или исключено, так как сокращение REM-фазы может быть опасно для их развития.

Сомнолог отметил, что розовый и белый шум являются инструментами ситуативной звуковой маскировки, а не средствами терапии нарушений сна. При работе с пациентами приоритет должен отдаваться нормализации гигиены сна и созданию акустически комфортной среды.

Рекомендации по безопасности: громкость розового шума должна быть меньше 50 дБ, источник должен находиться на расстоянии более полутора метров, рекомендуется использование таймера.