Сомнолог Кудинов: жалобы на сонный паралич среди россиян в последние месяцы участились на 30%
Жалобы на сонный паралич среди российских граждан в последние месяцы участились на 30%. Об этом изданию РИАМО рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.
Все дело в том, что люди стали чаще обращать внимание на это явление, тогда как раньше они просто игнорировали проблему, считает медик. Сейчас, благодаря всевозможным медицинским источникам, люди начали узнавать о сонном параличе, а некоторые из них — даже ассоциировать неприятные ночные ощущения именно с собой, написал сайт kp.ru.
Кудинов пояснил, что точные причины сонного паралича однозначно назвать сложно. Медики не могут до конца разгадать этот вопрос точно так же, как и лунатизм. Во время сонного паралича сознание человека просыпается на несколько секунд раньше, чем участки головного мозга, которые отвечают за движение, пояснил сомнолог.