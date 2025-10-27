Сомнолог Кудинов рассказал, какие позы во сне могут негативно влиять на здоровье

Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Pravda.Ru поделился информацией о том, какие позы для сна могут негативно влиять на здоровье человека.

По мнению специалиста, оптимальная поза для сна зависит от состояния здоровья человека, однако не каждое положение одинаково полезно. «Сон на спине чаще всего сопровождается храпом и остановками дыхания во сне», — пояснил Кудинов. Такое состояние приводит к снижению насыщения крови кислородом и перегрузке сердечно-сосудистой системы, написала «Пенза-пресс».

Также на качество сна влияют положение позвоночника и жесткость спального места. Для здорового человека лучшей считается поза, в которой сон спокойный, дыхание свободное, а после пробуждения ощущается бодрость. Сомнолог порекомендовал людям, склонным к храпу или эпизодам остановки дыхания, избегать сна на спине и отдавать предпочтение боковому положению.