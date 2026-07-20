Сомнолог Кудинов рассказал, как комфортно спать в транспорте

Врач-сомнолог Павел Кудинов объяснил, что для сна в транспорте важно поддерживать голову и шею, а также уменьшать свет и шум, сообщает RT .

Кудинов рассказал, что для комфортного сна в транспорте нужно прежде всего позаботиться о положении головы и шеи.

По его словам, после такого сна часто страдает шейный отдел, потому что голова расслабляется и непроизвольно наклоняется. Поэтому он посоветовал по возможности прилечь или опереться о сиденье либо столик впереди.

Кудинов также рекомендовал использовать специальную подушку, поскольку стандартные дорожные подушки помогают не всегда, а лучше голову поддерживают более высокие подушки-воротники.

Кроме того, врач посоветовал пользоваться маской для сна и берушами. Это помогает уменьшить поток раздражителей: света и шума. Как отметил специалист, в поездке для сна должно быть тихо, темно и удобно.