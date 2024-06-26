Сомнолог Кудинов рассказал, что наладить сон после отпуска можно, если просыпаться на час раньше обычного

Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с журналистами NEWS.ru рассказал россиянам, как наладить сон после отпуска. По словам специалиста, восстановить режим можно, если за несколько дней до конца отдыха начать просыпаться на час раньше.

Человек в отпуске должен помнить, что смена времени пробуждения должна занимать один час в день.

«Если вы в отпуске просыпаетесь на пять часов позже обычного времени, чтобы не мучиться в первые рабочие недели после отпуска, нужно хотя бы дней за пять потихонечку просыпаться на час раньше», — сказал сомнолог.

Если пытаться вернуться в прежний режим слишком резко, ощущение отдыха после отпуска улетучится с первыми рабочими днями.