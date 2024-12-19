Сомнолог Кудинов призвал не переживать по поводу ночного метеоризма

Многие люди сталкиваются с таким явлением, как метеоризм. Но стоит ли переживать, если это происходит ночью, когда мы спим и не можем контролировать свой организм? Сомнолог Павел Кудинов рассказал Общественной Службе Новостей , что метеоризм во время сна – довольно распространенное и в большинстве случаев нормальное явление.

Во время сна перистальтика кишечника замедляется, а если пища не успела перевариться, микроорганизмы начинают усиленно ее перерабатывать, вызывая газообразование. Поэтому поздний плотный ужин, особенно с бобовыми и капустой, часто становится причиной ночного метеоризма.

Если газы не вызывают болевых ощущений или серьезного дискомфорта, то это можно считать нормальным. Обратиться к врачу следует, если помимо метеоризма вас беспокоят другие симптомы: частые боли в животе или спазмы, нарушение сна из-за тяжести и изменения в стуле (запор или диарея).

Сомнолог рекомендует прогуляться после ужина перед сном, чтобы избежать метеоризма и других неприятных последствий.