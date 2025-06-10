Сомнолог Кудинов призвал избегать определенных поз во сне тем, у кого есть медицинские показания

Зачастую можно услышать, что неправильная поза во время ночного отдыха потенциально вредна для здоровья. Например, спать на левом боку не рекомендуется из-за нагрузки на сердце, на правом — из-за риска рефлюкса. Стоит ли обращать внимание на позу во время отдыха? На этот вопрос Общественной Службе Новостей ответил член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Павел Кудинов.

По его мнению, организм сам подбирает наиболее комфортное положение.

«Оптимальной позы для сна, по большому счету, не существует, — говорит эксперт. — У нас есть разные стадии сна. В глубокой стадии — максимальное мышечное расслабление. Мы лежим, позу не меняем. Потом, обычно где-то часа через полтора, мы выходим в поверхностный сон, тонус мышц повышается, и мы можем переворачиваться с боку на бок».

По словам Кудинова, избегать определенных поз во сне следует только тем, у кого есть соответствующие медицинские показания. Например, людям с рефлюксом гастроэнтерологи советуют спать на клиновидной подушке. Однако сомнологи не рекомендуют использовать такую подушку, так как она заставляет человека спать на спине, что противопоказано людям с храпом и апноэ. Вместо этого эксперт советует спать на ровной, но слегка наклонной поверхности.

Чтобы избегать противопоказанной позы во сне, нужно создать условия, при которых телу будет неудобно принимать данное положение, говорит эксперт. Например, люди с храпом и апноэ могут привязывать к спине какие-то предметы или пришивать к кровати мячики, чтобы не перевернуться на спину.