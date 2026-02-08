Сомнолог Кудинов предупредил, что недостаток глубоого сна может повысить риск инфекционных и онкологических заболеваний

Врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов беседе с Pravda.Ru рассказал, что сонливость, усталость и отсутствие ощущения отдыха могут указывать на проблемы с достижением глубоких стадий сна. По его словам, недостаток глубокого сна может привести к ряду серьезных последствий.

Среди них — повышение риска инфекционных и онкологических заболеваний, повышение артериального давления, а также снижение концентрации внимания и скорости реакции, привело слова эксперта ИА «ПензаПресс».

Причиной нарушения глубокого сна могут быть внешние раздражители, такие как свет, шум или работающий телевизор. Однако чаще всего качество сна страдает из-за тревожных расстройств, стресса или храпа. При подозрении на подобные нарушения следует обратиться к сомнологу, подчеркнул Кудинов.