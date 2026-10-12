Сомнолог Кудинов предупредил, что еда перед сном лишает полноценного отдыха

Активная работа кишечника может помешать заснуть, пояснил специалист Кудинов. По его словам, наиболее сильное влияние оказывают свежие овощи, так как они вызывают наиболее интенсивное движение пищеварительной системы. Чтобы избежать проблем со сном, есть следует не позднее чем за четыре часа до отхода ко сну. В противном случае прием пищи сделает сон более поверхностным, из-за чего человек будет легче просыпаться от внешних раздражителей, а отдых станет менее полноценным.

Дополнительно состояние может ухудшить уровень тревожности человека. Кудинов отметил, что чем более человек склонен к тревоге, тем хуже будет его сон. Это может проявляться в виде поверхностного сна, частых пробуждений или трудностей с повторным засыпанием посреди ночи.