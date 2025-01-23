Сомнолог Кудинов: подушку нужно менять каждые три года

Врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что подушки следует менять каждые три года. В беседе с РИАМО он дал рекомендации по выбору изделия для качественного сна.

По словам медика, важны два основных фактора: расстояние от матраса до уха и материал наполнителя. Высота подушки должна обеспечивать прямую линию позвоночника, когда человек лежит на боку, пояснил эксперт.

«Выбирать подушку нужно на том матрасе, на котором вы собираетесь дальше спать, так как матрас, на котором вам предлагают полежать в магазине, и тот, что у вас дома, разные», — заявил врач.

Кудинов посоветовал отказаться от вариантов с перьями и пухом, рекомендуя отдать предпочтение синтетическим материалам, добавил сайт «Аргументы и факты».