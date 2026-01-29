Сомнолог Кудинов объяснил связь циркадных ритмов с временем суток

Врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что циркадные ритмы не привязаны к астрономическому времени и движению Солнца. По его словам, внутренние биологические часы человека стартуют в момент пробуждения и попадания дневного света на сетчатку глаза, написала Общественная Служба Новостей .

Эксперт подчеркнул, что для поддержания внутренних циклов в организме важно всегда вставать в одно и то же время. В противном случае есть риск столкнуться с массой неприятных последствий: от стресса и бессонницы до ожирения и серьезных заболеваний.

«Важно не то, когда вы ложитесь спать, а то, когда вы просыпаетесь. Биологические часы запускаются в момент пробуждения и попадания света дневного спектра на сетчатку глаза, и это не образное выражение, а реальный биохимический процесс в головном мозге», — пояснил сомнолог.

Кудинов добавил, что нарушение циркадных ритмов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В первую очередь страдает качество сна, что негативно сказывается на иммунитете и повышает риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, плохой сон нарушает выработку гормона роста, что способствует набору лишнего веса.