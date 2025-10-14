Сомнолог Кудинов назвал синдром обструктивного апноэ одной из причин разбитого состояния после сна

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал сайту Pravda.Ru , что долгий сон не всегда обеспечивает полноценное восстановление, так как оно зависит от фаз и индивидуальных биоритмов.

По словам доктора, организм человека запрограммирован на сон продолжительностью от шести до восьми часов. Превышение этого диапазона может нарушить естественный ритм сна и бодрствования.

«Если мы просыпаемся не в нужную фазу сна — например, внезапно выходим из глубокого сна по будильнику, — то чувствуем себя гораздо менее отдохнувшими, чем если бы пробуждение произошло в фазе поверхностного сна», — цитирует эксперта ИА «ПензаПресс».

Специалист также отметил, что организм не способен «запасать» сон. Можно лишь восстановить то, что не доспали, но для нормальной работы организма необходимо ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Одной из частых причин разбитого состояния после сна является синдром обструктивного апноэ — это когда дыхание во время сна периодически прерывается. Из-за этого страдает структура сна, и человек может чувствовать себя уставшим даже после долгого отдыха, подчеркнул Кудинов.