Сомнолог Кудинов: использование берушей нарушает естественное выведение ушной серы

По словам медика, неправильно подобранные беруши могут повредить кожу слухового прохода и нарушить естественное выведение ушной серы. Кудинов призывает выбирать мягкие беруши, которые можно скрутить и вставить в слуховой проход и также легко извлечь их из уха. Все дело в том, что плохие беруши, по словам эксперта, могут приводить к раздражениям, болезненным ощущениям и даже образованию пробок.

Людям, у которых чуткий сон и которые не могут засыпать под шум, беруши просто необходимы. Человек должен спать не только в прохладном и темном помещении, но и в тихом, добавил собеседник.