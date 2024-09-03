Сомнолог Ковальзон: сон без пижамы грозит развитием простуды

Сон в пижаме или ночной рубашке более привычен с учетом российского климата. Отсутствие одежды во время сна может спровоцировать развитие простудных заболеваний, рассказал ИА НСН председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.

По словам специалиста, человек часто раскрывается ночью, и тогда возрастает риск переохлаждения различных частей тела. Спать без одежды можно в очень жаркие дни, однако это скорее исключение, поскольку в большинстве регионов в основном всегда прохладная погода.

Идеальная обстановка в спальне — это легкое одеяло, высокая подушка и свободная пижама, не стесняющая движений, отметил Ковальзон.