Сомнолог Ковальзон рассказал, что «подрывы» посреди ночи могут быть связаны с пересыпом | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 13:18 Сомнолог Ковальзон рассказал, что «подрывы» посреди ночи могут быть связаны с пересыпом

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Резкие «подрывы» среди ночи могут быть связаны с пересыпом и чаще всего наблюдаются у пожилых людей. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал сомнолог Владимир Ковальзон.

По словам эксперта, в таком поведении организма ничего страшного нет, оно проявляется у многих людей. Если это происходит, не нужно заставлять себя спать, можно попытаться как-то отвлечься, почитать книгу, и сон сам придет.

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Ковальзон добавил, что в случае бессонницы посреди ночи нельзя пить снотворное.