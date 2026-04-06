Сомнолог Ковальзон призвал обращаться к врачу при сочетании храпа с лишним весом
Сомнолог Владимир Ковальзон в интервью ИА НСН рассказал, что проблемы со сном чаще всего возникают на фоне тяжелых заболеваний, таких как апноэ, храп или бруксизм.
По словам медика, большинство жалоб на бессонницу оказываются мнимыми и связаны больше с психологическими ощущениями, чем с реальными нарушениями сна.
«Если тяжелый храп сочетается с избыточным весом, короткой шеей и вредными привычками, обязательно нужно идти к врачу», — отметил специалист.
При этом он указал на проблему отсутствия официальных сомнологов в стране. Соответствующие обращения неврологов в Минздрав на протяжении более 30 лет остаются без ответа.