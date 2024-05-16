Сомнолог Коробкова: более легкому пробуждению способствуют свежий воздух и приятная музыка | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 15:10 Сомнолог Коробкова: более легкому пробуждению способствуют свежий воздух и приятная музыка

Читать 360 в

Сомнолог, доцент кафедры психиатрии МИНО Ирина Коробкова в беседе с «ТСН 24» дала советы, способствующие более легкому пробуждению.

Эксперт призывала запастись световым будильником, записать приятную музыку и чаще проветривать помещение, где вы спите.

Реклама

«Сразу после пробуждения откройте окно, пустите свежий воздух в комнату, включите любимую музыку, приготовьте вкусный завтрак», — поделилась сомнолог.

При пробуждении следует дать себе максимум яркой стимуляции. Такая структура мозга, как ретикулярная формация, является основным центром бодрствования, пояснила Коробкова.