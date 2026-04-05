Сомнолог Казаченко отметил, что отказ от кофе и алкоголя во второй половине дня улучшает качество сна без лекарств

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Казаченко поделился с сайтом Lenra.ru рекомендациями по улучшению качества сна без применения медикаментов.

По словам специалиста, для начала следует отказаться от тяжелого ужина. Также он отметил, что употребление кофеина и алкоголя во второй половине дня может негативно сказаться на качестве отдыха.

«Оптимально ужинать за три-четыре часа до сна и выбирать легкоусвояемые продукты», — привел слова врача сайт «РОСБАЛТ».

Сомнолог добавил, что важно контролировать уровень стресса и соблюдать режим. Это поможет наладить выработку гормонов, регулирующих сон и бодрствование, и улучшить структуру сна.

Кроме того, Казаченко посоветовал отказаться от гаджетов перед сном. По его мнению, из-за них человек не может полноценно расслабиться, так как мозг продолжает обрабатывать информацию, а свет от экранов ухудшает выработку мелатонина, что приводит к проблемам с засыпанием.