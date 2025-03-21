Сомнолог Калинкин: светочувствительным людям легче просыпаться весной и летом

Руководитель центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин поделился с RT мнением о воздействии весеннего равноденствия на режим сна жителей России.

Специалист пояснил, что солнечный свет влияет на циркадианные ритмы человека, которые важны для бодрствования и сна.

«Солнечный свет является самым главным „времязадателем“ наших циркадианных ритмов, которые обеспечивают практически всю нашу жизнедеятельность, включая бодрствование и сон», — пояснил медик.

По его словам, биологические часы человека регулируют активность генома, которая меняется в зависимости от ритмов. Люди, чувствительные к свету, будут легче просыпаться весной и летом. А осенью и зимой у них может проявляться сезонная депрессия из-за недостатка солнечного света, заявил Калинкин.