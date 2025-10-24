Сомнолог Калинкин рассказал о влиянии поз во время сна на здоровье человека

Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал KP.RU о влиянии поз во время сна на здоровье человека.

По словам специалиста, сон на спине может негативно сказаться на продолжительности жизни.

«Доказано, что сон на спине наиболее негативно сказывается на продолжительности жизни», — заявил Калинкин.

При таком положении тела у людей с нарушением венозного оттока крови ситуация может ухудшиться. Сон на животе тоже не лучший вариант, так как в этой позе происходит давление на внутренние органы.

Врач считает, что положение на боку является наиболее оптимальным для сна. Однако многие люди не могут контролировать себя во сне и часто меняют положение тела.