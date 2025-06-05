Сомнолог Калинкин посоветовал принимать холодный душ перед сном

В период аномальной жары многие испытывают проблемы с ночным отдыхом. Как действовать при отсутствии кондиционера, рассказал сомнолог Александр Калинкин в беседе с радиостанцией Sputnik .

Специалист рекомендовал закрывать летом окна плотными шторами, чтобы минимизировать перегрев спальни.

«Если у человека нет кондиционера, то следует использовать различные ткани, простыни, которые смачиваются и укладываются на окна, на батарею — это элемент охлаждения пространства», — добавил медик.

Он также посоветовал принимать холодный душ перед сном. Процедура поможет легче пережить летний зной. Оптимальной температурой для спальни эксперт назвал +18…+20 градусов.