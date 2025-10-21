Сомнолог Калинкин назвал дефицит железа причиной осенней усталости

С наступлением холодов некоторые люди чувствуют снижение энергии и ухудшение качества сна. Врач-кардиолог, сомнолог и руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал KP.RU о причинах этого состояния.

По словам эксперта, быстрая утомляемость может быть вызвана разными факторами, но на первое место он ставит дефицит железа: «Причин, по которым люди ощущают быструю утомляемость и упадок сил, могут быть десятки, если не сотни. Но на первое место сегодня я бы поставил дефицит железа».

Калинкин подчеркнул, что нехватка этого элемента влияет на уровень энергии и самочувствие, но часто остается незамеченной из-за особенностей диагностики. Для точного определения уровня железа необходимы специфические анализы, такие как определение уровня ферритина.

Помимо дефицита железа, на усталость могут влиять сокращение светового дня, эндокринные нарушения и другие заболевания. При продолжительном упадке сил важно обратиться к врачу.