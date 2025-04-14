Сомнолог Гаврилова: утяжеленное одеяло поможет улучшить качество сна

Сомнолог Алена Гаврилова посоветовала использовать утяжеленное одеяло при проблемах со сном. Об этом сообщил News.ru .

По словам врача, большинство людей отмечают успокаивающий эффект утяжеленного одеяла — оно создает ощущение теплых объятий, помогает расслабиться и быстрее погрузиться в сон.

«Также в идеале перед тем, как пойти спать, нужно пустить в комнату воздух с улицы и обратить внимание на увлажнитель. Влажность должна быть около 60%», — рекомендовала медик.

Чем меньше света, добавила специалист, тем крепче будет сон. А вот положение тела не влияет на качество ночного отдыха, предупредила сомнолог.