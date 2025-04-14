Сомнолог Гаврилова: утяжеленное одеяло поможет улучшить качество сна
Сомнолог Алена Гаврилова посоветовала использовать утяжеленное одеяло при проблемах со сном. Об этом сообщил News.ru.
По словам врача, большинство людей отмечают успокаивающий эффект утяжеленного одеяла — оно создает ощущение теплых объятий, помогает расслабиться и быстрее погрузиться в сон.
«Также в идеале перед тем, как пойти спать, нужно пустить в комнату воздух с улицы и обратить внимание на увлажнитель. Влажность должна быть около 60%», — рекомендовала медик.
Чем меньше света, добавила специалист, тем крепче будет сон. А вот положение тела не влияет на качество ночного отдыха, предупредила сомнолог.