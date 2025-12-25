Сомнолог Гаврилова рассказала о пользе дневного сна

Врач отделения медицины сна и член Ассоциации сомнологов Алена Гаврилова поделилась с aif.ru мнением о том, стоит ли спать в обеденный перерыв.

Специалист отметила, что вопрос неоднозначный: кому-то это полезно, а кому-то может навредить. Если у человека уже есть проблемы с бессонницей, дневной сон может ухудшить качество ночного отдыха. Однако для жителей больших городов, которые рано встают и поздно ложатся, дневной сон может быть полезен, так как помогает компенсировать накопившийся за неделю дефицит сна.

Вместе с тем Гаврилова подчеркнула, что дневной сон не должен быть долгим. Достаточно вздремнуть 15–20 минут, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. Если же человек уснет глубоко и проспит более 30 минут, то пробуждение может быть тяжелым, а самочувствие — плохим. «По сути, можно немножко отдохнуть, перезагрузиться: 15−20 минут вздремнуть, уйти в первую фазу сна», — подытожила Гаврилова.