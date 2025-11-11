Сомнолог Гаврилова рассказала, что боль в шее по утрам может быть связана с неправильной подушкой

Боль в шее по утрам может указывать на неправильно подобранную подушку или матрас. Об этом рассказала РИАМО врач отделения медицины сна, член Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

По словам доктора, высота подушки имеет большое значение, особенно для людей с патологиями шейного отдела позвоночника или сонных артерий.

«Высота подушки — это значимый фактор, так как утром шея может болеть», — привела слова Гавриловой газета «Петербургский дневник».

Эксперт подчеркнула, что неправильное положение головы и шеи во время сна может вызвать нарушение кровотока в сосудах. При этом универсального угла или положения шеи не существует, так как все индивидуально. Определить, подходит ли подушка, можно по ощущениям: удобно или нет.