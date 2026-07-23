Сомнолог Гаврилова призвала отказаться от привычки засыпать под фоновый шум

Член Ассоциации сомнологов и врач отделения медицины сна Алена Гаврилова сообщила ИА НСН , что для полноценного восстановления человеку необходимо засыпать в темноте и тишине.

Ученые из Фрайбургского университета в Германии выяснили, что фоновый шум во время сна оказывает негативное влияние на активность мозга, отвечающую за память. После ночи, проведенной под шум сериалов или фильмов, люди хуже запоминают события и изображения. Гаврилова подтвердила актуальность этого вывода.

«Это может негативно влиять, потому что сон напрямую необходим для формирования памяти и для всех процессов. Фильтрация информации и отложение в долгосрочную память происходит именно в глубоких фазах сна», — отметила эксперт.

Она посоветовала людям, имеющим привычку засыпать под фоновый шум, внедрить в повседневную рутину дыхательные практики, гимнастику и упражнения на растяжку, чтобы улучшить качество сна.