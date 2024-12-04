Сомнолог Дорохов: отсутствие снега может стать причиной сонного паралича

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с «Ридусом» объяснил возросшее число россиян, которые жалуются на сонный паралич.

Эксперт отметил, что эта проблема может быть связана с отсутствием снега. При этом врач заверил, что опасности это расстройство не представляет, хотя ощущения от сонного паралича могут быть неприятными.

«Число обращений с сонным параличом возрастает каждую осень. Это стоит соотнести с тем, что день очень короткий, погода на дворе мрачная, снега нет. У многих людей наступает осенняя хандра», — рассказал медик.

Сомнолог порекомендовал людям расслабиться и начать относиться к этому состоянию спокойно. Утром, по его словам, хорошо включать яркий свет для нормализации нервной системы.