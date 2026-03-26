Сомнолог Черкасова отметила, что дневная сонливость в начале весны связана с дефицитом витамина D

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова в интервью RT рассказала о причинах, по которым люди могут испытывать дневную сонливость в начале весны.

По словам специалиста, в осенне-зимний период у многих развивается сезонное аффективное расстройство из-за сокращения светового дня.

«Если мало света, то в организме вырабатывается больше гормона сна — мелатонина и меньше гормона счастья — серотонина», — пояснила врач.

Это может приводить к апатии и сонливости. Кроме того, по мнению сомнолога, после зимы организм испытывает дефицит витамина D, что также может проявляться через апатию и сонливость.

«Конечно, у всех на низком уровне витамин D. Это может быть связано с апатией, сонливостью и прочими характерными симптомами», — заключила Черкасова.