Сомнолог Черкасова объяснила, что сон в жаркой комнате становится прерывистым и поверхностным

Если человек ляжет спать в жаре, то его сон будет некрепким и неполноценным. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

Она объяснила, что для того, чтобы начал вырабатываться гормон сна мелатонин, нужно слегла понизить температуру тела. По этому в комнате должно быть от +15 до +22 градусов.

«При жаре этот процесс может происходить с затруднением. Ну и при жаре просто некомфортно засыпать», — отметила сомнолог.

Она добавила, что больше всего жара влияет на REM-стадию сна, когда человек видит сны. В ней отключается потоотделение, поэтому тело перегревается, и сон становится поверхностным.