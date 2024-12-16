Сомнолог Черкасова: использование смартфона перед сном повышает риски депрессии, диабета и болезней сердца

Вечерняя прокрастинация — распространенное явление. Зачастую люди бессмысленно проводят время в телефоне, листая ленту новостей и соцсети. Такое времяпрепровождение перед сном может обернуться проблемами со здоровьем, рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в интервью с «Москвой 24».
Специалист отметила, что регулярное использование смартфона перед сном увеличивает вероятность развития депрессии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В состоянии хронического недосыпа у человека повышается уровень тревоги и стресса.
По словам Черкасовой, необходимо убирать различные гаджеты за час до сна и ложиться вовремя.
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