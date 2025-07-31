Сомнолог Бузунов указал на отсутствие необходимости в двухфазном сне, популярном в Средневековье

История показывает, что раньше сон делился на две фазы: человек засыпал с наступлением темноты, ближе к полуночи просыпался и занимался своими делами, а затем снова ложился спать до рассвета. Актуальность подобного подхода прокомментировал сомнолог и профессор Роман Бузунов, сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам врача, количество фаз сна не имеет значения. Главное — добрать необходимое количество циклов сна в течение суток. Современный человек при желании мог бы ложиться спать по два раза за ночь, но в этом нет необходимости.

«С точки зрения приспособления к современным условиям жизни, сон лучше не прерывать, а просто короче поспать. Кстати, считается, что за последние 100 лет человечество стало спать как минимум на час меньше», — отметил медик.

Он также добавил, что количество часов ночного отдыха, необходимое для полного восстановления, варьируется от человека к человеку. Разбивать продолжительность сна на несколько заходов нет смысла — лучше сразу проспать все время.